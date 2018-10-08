2018-10-08T12:20:05+03:00
Происшествия

В Геленджике психически нездоровый мужчина забил мать молотком

Рассматривается вопрос о принудительном лечении
Ева Мур@kp_kuban
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Трагедия произошла в курортном городе в июне. 40-летний мужчина жил вместе с 58-летней матерью и ее мужем.

По версии следствия, утром он поругался с матерью из-за того, что она отказалась покупать ему сим-карту для телефона. Обидевшись, он ушел из дома, а вернувшись несколько раз ударил спящую мать по голове молотком. Однако ярость его на этом не утихла. Кухонным ножом он нанес ей колото-резанные раны в область шеи.

- Женщина погибла на месте. А ее сын закрыл квартиру на ключ и предупредил мужа матери, что не может до нее дозвониться. Он попросил его помочь открыть дом, потому что забыл ключи дома, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Естественно, о том, что сделал, он не сказал.

В итоге дверь ему открыла соседка, она же первой нашла тело убитой женщины и заявила в полицию.

Следователи возбудили уголовное дело. Под подозрение попал сын. Экспертиза показала, что он страдает хроническим психическим расстройством, из-за чего не осознает свои действия. Материалы уголовного дела с постановлением о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера направили в суд.

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