2018-10-08T14:17:11+03:00
Общество

«Ростелеком» обеспечил услугами связи 70-е заседание СИТЕС в Сочи

Для участников заседания компания организовала wi-fi с возможностью более чем двух тысяч одновременных подключений
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком»Фото: пресс-служба Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком»
Изменить размер текста:

«Ростелеком» обеспечил услугами связи 70-е заседание Постоянного комитета СИТЕС – Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Мероприятие прошло в Сочи с 1 по 5 октября.

Для участников заседания компания организовала wi-fi с возможностью более чем двух тысяч одновременных подключений. Также телеком-оператор построил высокоскоростные каналы проводного доступа в интернет для офисов секретариата и онлайн-трансляции мероприятия, объединив проводную и беспроводную связь в единую, защищенную от DDOS-атак сеть. Для хранения документов с заседания «Ростелеком» подключил услугу «Виртуальный ЦОД» с англоязычной поддержкой, задействовав мощности собственного Центра обработки данных в Адлере.

Сергей Поляков, директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком»: «Наша компания обладает развитой инфраструктурой, квалифицированным персоналом и колоссальным опытом в плане обеспечения надежной связью крупным международным мероприятиям, в том числе, на территории Сочи. Надеемся, наше сотрудничество с Постоянным комитетом СИТЕС успешно продолжится в будущем».

СИТЕС представляет различные степени защиты для более чем 33-х тысяч видов животных и растений. Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, является международным правительственным соглашением, ее подписали 169 государств, в том числе Россия. Местом проведения 70-й сессии Постоянного комитета был определен город Сочи, находящийся в непосредственной близости от объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Западный Кавказ». В юбилейном заседании Конвенции приняли участие делегаты из 150 стран, включая членов Постоянного комитета, а также представителей сторон СИТЕС, членов профильных международных организаций при ООН общей численностью более 700 человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
C 15 октября по улице Тургенева в Краснодаре пустят троллейбусы
За украденные 500 миллионов житель Краснодара получил 4 года колонии
В Краснодаре пройдет краевой шахматный турнир
АСК построит в Краснодаре ЖК «Ясный» за счет проектного финансирования
От Анапы до Джубги ожидаются волны до 1,5 метров
В Абинском районе мужчина выращивал коноплю у себя во дворе
В Кропоткине женщина на кроссовере сбила переходившего дорогу мужчину
В Краснодаре перекресток Тургенева и Северной закроют до 15 октября
ВТБ предоставит 750 млн рублей АО «Слотекс»
За неуплату налогов кубанец может остаться без телевизора
В Анапе местного жителя обвиняют в убийстве пенсионерки
Психически нездоровый краснодарец зарубил отца топором
В Краснодаре группа омоновцев напугала жителей улицы Новороссийской
Мэрия Сочи: Школьник наступил на крышку люка и упал
Детские площадки Мостовского района приведены в надлежащее состояние
В Краснодарском крае в отношении двух рыбаков возбуждены дела за незаконную ловлю рыбы
В хуторе Ленина на месте старой школы построят образовательный комплекс
В Сочи за нарушение порядка пребывания в России оштрафовали гражданина Сербии
Краснодарская полиция задержала подозреваемых в ограблении пенсионерок
В Новопокровском районе три депутата скрыли сведения о своих домах
В Сочи при строительстве лифта в санатории подрядчик похитил более 1,5 миллиона рублей
В Краснодаре из-за аварии без света остались жители Прикубанского округа
В Краснодаре потушили загоревшийся склад около школы №22
Аэропорты Краснодара, Сочи и Анапы получат имена выдающихся личностей
На поддержку сельхозкооперативов Кубани будет направлено более миллиарда рублей
В этом году жители Юга и Северного Кавказа 600 млн раз расплатились банковскими картами
В Сочи Парке появятся лабиринты страха
В Краснодаре с 12 по 15 октября ограничат движение по улице 1-го Мая
Объекты недвижимости можно оформить по «дачной амнистии»