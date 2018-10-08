В Горячем Ключе в октябре расцвели яблони и вишни

8 Окт. 19:07 2018-10-08T19:07:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Горячем Ключе в октябре распустились яблони и вишни. Деревья стоят в цвету с конца сентября.

Утопающую будто в разгар мая яблоню сфотографировала в своем дворе Лариса Назаренко.

- Вишни и сливы не так интенсивно, но тоже в цвету, - рассказывает она «Комсомольской правде» - Кубань». - Это нонсенс!

Однако ученые аграрного университета уверяют, что такое явление отнюдь не редкость в наших широтах.

- Объясняется цветение вне сезона тем, что летняя засуха не дала должным образом проявиться всем биологическим процессам в дереве, - поясняет «Комсомольской правде» доктор сельскохозяйственных наук в КубГАУСергей Чумаков. - Ничего страшного в этом нет. Правда, цветение немного ослабит деревья, и в мороз оно может быть повреждено. Что касается урожайности, то тут вред будет незначительный, потому что явление носит единичный характер.