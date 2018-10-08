В Краснодаре в результате ДТП пострадал пятимесячный мальчик

8 Окт. 13:29 2018-10-08T13:30:04+03:00

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Авария произошла около 17:00 в воскресенье 7 октября. Nissan Almera в котором находился мальчик поворачивал на лево. За рулем находился знакомый родителей мальчика, в своем маневре он не убедился и врезался в двигающийся по своей полосе ВАЗ-2107.

В результате столкновения серьезных травм никто не получил, но медиков на место аварии вызвали.

Ребенок находился в детском автокресле. Не смотря на это, у него диагностировали ушибы мягких тканей, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.