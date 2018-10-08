Уроженца Татарстана спасали в Черном море
Мужчина не мог сам выбраться на берег
Фото: ЮРПСО МЧС России
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Утром 8 октября спасатели ЮРПСО вытащили из воды 61-летнего жителя Татарстана. О том, что в 100 метрах от берега барахтается и кричит о помощи человек, на пульт дежурного сообщил сотрудник пляжа «Черноморье».
– На быстроходной лодке БЛ-820 сотрудники Центрального подразделения ЮРПСО МЧС России подошли к пострадавшему, подняли его на борт судна и доставили на берег, – рассказали «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО.
Днем ранее спасатели работали на суше. В горах недалеко от села Краевско-Армянское, они искали двух заблудившихся мотоциклистов. За короткое время парней удалось отыскать и вывести из леса.