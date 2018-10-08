2018-10-08T15:32:33+03:00
Происшествия

Жителя Краснодара осудили на 12 лет за развращение 11-летней девочки

Он делал это через Интернет
Евгения ОСТРАЯ
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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34-летнего жителя Краснодара осудили в Ленинградской области за развращение малолетней в Сети. Почти месяц он шантажировал 11-летнюю школьницу, заставив ее записать эротическое видео и прислать ему по почте.

- Они познакомились в одной из соцсетей. Девочка - жительница Тосненского района. - сообщают "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК России по Ленинградской области. - Он угрожал, что расскажет родителям о ее плохом поведении. Ребенок испугался угроз и сделал то, что он требовал.

При обыске в квартире мужчины нашли целую видеотеку с участием детей. Эксперты признали ее порнографией.

Суд приговорил краснодарца к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал, что пропавшую 12-летнюю девочку Валерию Яргину из Сочи нашли в Ленинградской области. Следователи озвучили подозрения о ее участии в жестокой расправе над 23-летним местным жителем. Кроме того, предполагается, что она вместе со своим парнем употребляли в пищу человеческую плоть.

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