Сочинские спасатели вертолетом эвакуировали человека с горы Фишт

8 Окт. 15:25 2018-10-08T15:30:49+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло сегодня утром, 8 октября. В Южный спасательный отряд МЧС сообщили о том, что высоко в горах на Черкесском перевале у подножия горы Фишт человеку нужна срочная медицинская помощь.

Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

- Информация поступила в 7.30 утра. Звонившие сообщили, что пострадавший - один из пастухов. Он упал с лошади и не может двигаться, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

К месту ЧП вылетели спасатели вылетели на вертолетах. Пострадавшим оказался 66-летний мужчина. Его доставили на базу МЧС в Сочи и передали медикам. Ему поставили диагноз - травма позвоночника и перелом ребер.

Напомним, вчера, 7 октября, из горящей машины на полном ходу выпрыгнул водитель. Он жив. Машина в кювете. Специалисты разбираются, что случилось с авто.