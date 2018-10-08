"Князь Владимир" увеличит круиз до берегов Абхазии

8 Окт. 16:49 2018-10-08T16:49:52+03:00

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Сочинские власти предложили своим абхазским коллегам дать круизному лайнеру "Князь Владимир" дополнительный маршрут. Они предложили включить в перечень посещаемых территорий курорты Абхазии.

- Власти сопредельной республики заинтересовались предложением руководства курорта, но для базирования лайнера понадобится подготовиться, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе мэрии Сочи. - Для этого им необходимо углубить и укрепить дно акватории порта и построить удобный причал для туристов. Кроме того, нужно позаботиться о транспортной безопасности.

Ожидается, что все эти работы удастся провести к началу следующего круизного сезона и примут у себя "Княза Владимира".

Работу над благоустройством абхазские специалисты готовы начать сразу после того, как данный вопрос будет вынесен на обсуждение на федеральном уровне в обоих государствах.