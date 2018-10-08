2018-10-08T17:27:04+03:00
Происшествия

В Сочи произошло ДТП с участием рейсового автобуса

Пострадавших нет
Евгения ОСТРАЯ
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Фото: пресс-служба ГИБДД СочиФото: пресс-служба ГИБДД Сочи
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Авария произошла сегодня, 8 октября, в 12.30 на улице Горького в Сочи. Рейсовый автобус

- По предварительным данным 36 летний водитель, управляя автомобилем Форд, при совершении маневра не предоставил преимущества в движении транспортному средству Хендэ Каунти, под управлением 34 летнего водителя и допустил с ним столкновение. В результате столкновения были повреждены транспортные средства, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГИБДД УВД по городу Сочи.

Пострадавших в этой аварии нет. Обстоятельства ДТП выясняются.

Сочинские полицейские предупреждают, что невнимательность и рассеянность на дороге могут привести к непоправимым последствиям.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал, что вчера, 7 октября, произошли две смертельных аварии. В одной из низ погиб отец с 10-летним сыном. Обе трагедии случились в Белореченском районе. Сегодня, 8 октября, в аварии на дороге опять пострадал ребенок.

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