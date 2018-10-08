8 Окт. 20:47 2018-10-08T20:48:15+03:00

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Кубанские спортсмены завоевали награды международного турнира по керлингу. В состав российской сборной входили две спортсменки из Краснодара Юлия Портунова и Юлия Гузиева. Во главе со скипом Анной Сидоровой и членом команды Маргаритой Фоминой они без проигрышей преодолели групповой этап, победили в четвертьфинале и полуфинале. Но в финале уступили хозяйкам турнира со счетом 4:10, в итоге завоевав «серебро».

Надо сказать, конкуренция была серьезная. На турнир приехали 20 команд из 11 стран Европы и Азии.

Напомним, Юношеские Олимпийские игры в Аргентине начались с наград кубанскому спортсмену - дзюдоисту Абреку Нагучеву. Туапсинец в финале уступил лишь представителю Азербайджана, обойдя испанца и доминиканца.

Игры начались вчера, 7 октября. участие в них примут спортсмены в возрасте от 14 до 18 лет.