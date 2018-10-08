В аэропорту Сочи с рейса из Москвы сняли пьяного пассажира

8 Окт. 18:01 2018-10-08T18:03:31+03:00

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Очередной инцидент с пьяным пассажиром произошел сегодня, 8 октября, в сочинском аэропорту. Мужчина громко ругался матом и беспокоил соседей.

- Он прилетел рейсом Москва - Сочи, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе УТ МВД РФ по ЮФО. - Еще в воздухе пилоты сообщили, что необходимо принять меры по отношению к дебоширу.

Полицейские уже ждали самолет. Беспокойного пассажира уже ждали у трапа. Им оказался 28-летний молодой человек. Его отвезли в дежурную часть линейного отдела полиции. Потом он прошел медицинское освидетельствование, оно показало, что он пьян.

На пассажира был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 и 20.21 КоАП РФ, назначив штраф в 500 рублей.

Напомним, дебошира, из-за которого в Краснодаре экстренно сел самолет, приговорили к двум годам условно. Тогда житель Московской области начал ругаться сразу с несколькими пассажирами, потом началась драка. Задержали всех буйных, однако фигурантом уголовного дела стал пьяный зачинщик ссоры.