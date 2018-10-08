На Кубань привезут мощи Иоанна Крестителя

8 Окт. 20:03 2018-10-08T20:03:14+03:00

Изменить размер текста: A A

11 октября в Краснодар из Иерусалима доставят ковчег с мощами Иоанна Крестителя. В столице Кубани святыня пробудет неделю, а потом ее увезут в Сочи.

- Христианскую святыню можно будет увидеть в Свято-Екатерининском кафедральном соборе в Краснодаре. В дни пребывания мощей Иоанна Крестителя кафедральный собор будет открыт с 6:00 до 23:00, - сообщили в Кубанской митрополии. – Пробудет ковчег с мощами до 18 октября.

В Сочи святыню доставят в храм святого равноапостольного великого князя Владимира. На курорте она будет находиться до 21 октября.