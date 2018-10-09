2018-10-09T09:33:07+03:00
Происшествия

В Сочи из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 45 человек

Никто не пострадал [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: instagram.com/chp_sochiФото: instagram.com/chp_sochi
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В Сочи горел жилая многоэтажка. Сообщение о возгорании квартиры в 20-этажном доме на улице Юных Ленинцев поступило в МЧС 8 октября в 23:21.

- По прибытию первого подразделения наблюдалось сильное задымление, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как выяснилось, на восьмом этаже горит квартира. Пожар охватил площадь в 40 квадартных метров. Чтобы не рисковать, спасатели эвакуировали из дома жильцов. На улицу вышли 45 человек.

- В 23:40 пожар локализовали, в 23:53 ликвидировали открытое горение, - добавляют в ГУ МЧС по региону. - В 0:05 огонь полностью потушили. Всего с огнем боролись 33 человека и десять единиц техники.

Что стало причиной пожара, сейчас выясняют специалисты. В пожаре никто не пострадал.

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В ночь с понедельника на вторник в Центральном районе города Сочи, по улице Юных Ленинцев 10, произошел пожар в многоэтажном жилом доме.
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