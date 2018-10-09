В Краснодаре под колесами бетономешалки погиб велосипедист

9 Окт. 10:33 2018-10-09T10:33:37+03:00

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Вечером 8 октября в Краснодаре произошла авария с участием велосипедиста. Мужчину на двухколесном транспорте на улице Тихорецкой сбила бетономешалка.

- По предварительным данным, 63-летний водитель бетономешалки ехал по улице Тихорецкой в сторону улицы Восточно-Кругликовской. При повороте направо он сбил едущего в попутном направлении 32-летнего велосипедиста, - сообщили в ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.

Велосипедист погиб на месте аварии. Правоохранители не исключают, что водитель грузовика мог просто его не заметить. Все обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.