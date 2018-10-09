2018-10-09T10:51:12+03:00
Общество

В Сочи житель Армавира провалился в колодец

Его пришлось доставать с помощью спасателей
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: ЮРПСОФото: ЮРПСО
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Вечером 8 октября в Сочи около четвертой городской больницы в бетонный колодец упал мужчина, который не смог сам оттуда выбраться. Очевидцы вызвали спасателей.

2018_Сотрудники МЧС спасли мужчину, упавшего в колодец. г. Сочи.08 октября 2018 г. спасатели ЮРПСО МЧС России при помощи альпинистского снаряжения и трипода с лебедкой достали из бетонного колодца мужчину. Видимых травм он не получил, но был передан в Скорую.

- Для того чтобы достать пострадавшего на поверхность, спасатели применили альпинистское снаряжение и трипод с лебедкой. Видимых травм и повреждений мужчина не получил, но все равно был передан врачам скорой, - рассказали в пресс-службе ЮРПСО.

Счастливчиком оказался 56-летний житель Армавира, который рассказал, что регулярно собирался с друзьями у колодца, но никто в него никогда не проваливался.

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