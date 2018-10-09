В Новороссийске на женщину, покусавшую полицейского, завели уголовное дело

9 Окт. 11:11 2018-10-09T11:11:48+03:00

Теперь она может оказаться за решеткой

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Все произошло еще 30 августа 2018 года в Новороссийске. Тогда ночью около кафе «Биг Бург» по улице Молодежной 44-летняя женщина набросилась на полицейского.

Она укусила сотрудника патрульно-постовой службы за колено левой ноги, а также поцарапала ему руки, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель руководителя Следственного отдела СУ СК РФ по Краснодарскому краю в Новороссийске Сергей Фомин. - Известно, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения.

Спустя два месяца на дебоширку завели уголовное дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

- Назначена экспертиза с целью выяснения степени тяжести вреда, причиненного здоровью, - добавляет Сергей Фомин.

За неповиновение полицейскому, а также за применение насилия женщине грозит до 5 лет тюрьмы.

Напомним, подобный случай произошел в Армавире. Как говорят следователи, пьяный Евгения Туний набросился на сотрудника правоохранительных органов, когда тот пытался его угомонить. Дело в том, что мужчина вышел из своего двора и начал ругаться матом, когда на улице бегали дети. Вслед за ним выбежала и его сожительница Людмила Павличенко. Вместе они набросились на правоохранителя. Хулиган ударил полицейского несколько раз по голове, а женщина оторвала стражу погон и укусила за спину и руку.