В Краснодаре в конце октября отключат фонтаны
Все водные объекты вырубят на зиму
Фонтан на Театральной площади КраснодараФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
Погода в Краснодаре так и шепчет – иди гуляй. И теплые деньги, если верить прогнозам метеорологов, установились надолго. Синоптики говорят, что и в ноябре солнце будет пригревать, а дождей будет мало. А вот на зиму уже в конце октября «уйдут» фонтаны.
- Все краснодарские фонтаны обычно всегда отключаем на зиму. В этом году они уйдут «на покой» в конце октября, - сообщили «КП»-Кубань» в администрации Краснодара.
Всего в Краснодар работают 11 фонтанов. Все они будут выключены, а снова заработают в апреле следующего года.