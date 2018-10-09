В Краснодаре в конце октября отключат фонтаны

9 Окт. 11:24 2018-10-09T11:25:01+03:00

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Погода в Краснодаре так и шепчет – иди гуляй. И теплые деньги, если верить прогнозам метеорологов, установились надолго. Синоптики говорят, что и в ноябре солнце будет пригревать, а дождей будет мало. А вот на зиму уже в конце октября «уйдут» фонтаны.

- Все краснодарские фонтаны обычно всегда отключаем на зиму. В этом году они уйдут «на покой» в конце октября, - сообщили «КП»-Кубань» в администрации Краснодара.

Всего в Краснодар работают 11 фонтанов. Все они будут выключены, а снова заработают в апреле следующего года.