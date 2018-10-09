«Ростелеком» организовал онлайн трансляцию празднования Дня республики Адыгея

9 Окт. 11:36 2018-10-09T11:36:36+03:00

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«Ростелеком» совместно с радиостанцией «Говорит Майкоп» организовал онлайн трансляцию праздничного концерта в честь Дня республики Адыгея. Следить за событиями, которые происходили на центральной площади столицы региона – городе Майкопе, можно было в прямом эфире на частоте 107.8 и на интернет-сайте радиостанции. Трансляция была организована по высокоскоростному каналу национального провайдера связи и цифровых услуг.

В эпицентре праздничных событий «Ростелеком» развернул собственную интерактивную площадку с бесплатным wi-fi и баннером, на котором гости праздника оставили множество добрых пожеланий. Здесь же можно было сделать фото и моментально получить снимок на память с помощью селфи-зеркала, нанести аквагрим, принять участие в интеллектуальной викторине, организованной в партнерстве с городскими и республиканской библиотеками. Специалисты компании консультировали всех желающих по телеком-услугам и принимали заявки на их подключение. «Ростелеком» поддержал и масштабный легкоатлетический кросс, организованный в рамках празднования Дня республики. Подарками от компании были награждены победители и призеры спортивного события, участниками которого стали более 300 учащихся школ Майкопа.

Фото: пресс-служба Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком»

Ольга Гавшина, первый заместитель министра культуры Адыгеи: «Ростелеком» принял самое активное участие в мероприятиях в честь Дня республики Адыгея. Интеллектуальный и технический потенциал компании, креативный подход к организации праздничных площадок сделали событие ярче и интересней. В нашем регионе социально активная позиция «Ростелекома» и, главное, практическая деятельность национального оператора хорошо известна и достойна уважения».

Александр Черкашин, заместитель директора Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком»: «Этот праздник – масштабное событие в жизни республики, которое по сложившейся доброй традиции наша компании поддерживает ежегодно в тесном сотрудничестве с Министерством культуры Адыгеи и администрацией города Майкопа. Приятно, что этом году благодаря онлайн-трансляции нам удалось расширить число виртуальных участников этого праздника».