Из Сочи в Дубай откроют чартерные рейсы

9 Окт. 13:08 2018-10-09T13:08:10+03:00

Они запланированы на время новогодних праздников

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У жителей Сочи появилась возможность отметить Новый год в Дубае. В ОАЭ из Адлера в декабре и январе отправятся три чартерных рейса.

- Полеты будет выполнять авиакомпания Azur air на воздушных судах Boeing 737-800. Всего запланировали три чартерных рейса в дни новогодних праздников: 30 декабря 2018 года, 6 и 13 января 2019 года, - сообщают в пресс-службу администрации Сочи.

Приобрести путевки можно у туроператоров, эта акция проходит уже второй год подряд.