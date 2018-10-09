В Новокубанском районе директора предприятия будут судить за гибель работника при взрыве котла

9 Окт. 13:38 2018-10-09T13:38:43+03:00

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Трагедия произошла на предприятии «Многоотраслевое Объединение «Армавир» еще 16 января. Тогда в хуторе Кирова Новокубанского района взорвался жидкотопливный паровой котел. В результате на месте погиб 53-летний подсобный рабочий, а его коллега получил травмы средней тяжести. Мужчины выполняли уборку по заданию руководителя.

- Данные обстоятельства стали возможными в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей директором предприятия, который нарушил регламент использования котла, не проводил его ремонтные работы и не осуществлял за ним надзор. Кроме того, в ходе следствия было установлено, что ответственного за технику безопасности по эксплуатации котла сотрудника не было, - сообщают в пресс-службе краевого СУ СК.

Следователи собрали доказательства вины бывшего директора предприятия, уголовное дело о нарушении правил охраны труда направлено в суд.