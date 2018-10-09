На Кубани страховые агенты выдавали полисы ОСАГО по поддельным картам техосмотра
Возбуждено девять уголовных дел
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Прокуратура Тимашевского района во время проверки обнаружила несколько фактов подделки карт техосмотра автомобилей. Страховщики выдавали полисы ОСАГО на основании липовых документов, которые сами же и оформляли.
- По данным фактам прокуратура района направила в полицию девять материалов проверок. После их рассмотрения возбудили уголовные дела о подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Сейчас правоохранители расследуют девять уголовных дел.