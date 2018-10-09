В Темрюке отмечают 75-летие освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков

9 Окт. 15:56 2018-10-09T15:58:04+03:00

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9 октября отмечается 75-летие освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков и завершения битвы за Кавказ. Главные мероприятия проходят в Темрюкском районе, куда прибыл губернатор Вениамин Кондратьев. Он возложил цветы к памятнику участникам прорыва «Голубой линии».

– Сегодняшний праздник – это праздник жизни, не было бы этого дня – освобождения края, не было бы 9 мая, не было бы нас, наших детей и внуков, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Памятные мероприятия прошли и в музее «Военная горка» у обелиска, где собрались чиновники, силовики, представители общественных организаций.

Сегодня также в Темрюке пройдут войска Краснодарского территориального гарнизона. В городе работают полевые кухни, тематические выставки и концерт с реконструкцией событий 1943 года.