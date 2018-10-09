В Армавире в ДТП на улице Шоссейной погиб мотоциклист

9 Окт. 16:33 2018-10-09T16:33:31+03:00

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Вечером 8 октября в Армавире на улице Шоссейной произошла авария, в которой погиб мотоциклист. Около 20:40 мужчина ехал по микрорайону Кирпичному и столкнулся с автомобилем «Лада Калина».

По предварительным данным, водитель авто не уступил дорогу мотоциклу при развороте, удар был такой силы, что мотоциклист перелетел через «Калину».

- Когда на место прибыли медики, пострадавший был еще жив, он скончался от полученных травм в хирургическом отделении городской больницы, - сообщили ГИБДД Армавира.

Обстоятельства аварии уточняют в полиции, водителю «Лады» грозит уголовное наказание, в случае, если его вина будет доказана.