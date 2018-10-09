В Сочи прибыл ретро-поезд на паровой тяге

9 Окт. 17:56 2018-10-09T17:56:40+03:00

В нем пассажиры со всего мира

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В Адлер впервые прибыл ретро-поезд на паровой тяге «Золотой орел». Он состоит из 14 вагонов и за две недели объедет весь юг страны. Этот состав – с путешественниками. Туристы из разных стран мира купили билеты на уникальный паровоз. Он останавливается в различных городах и пассажирам устраивают экскурсии по значимым местам.

- При убытии поезда из России в Абхазия таможенный контроль прошли 143 пассажира - граждане Великобритании, США, Аргентины, Бразилии, Италии и других стран, - рассказала сайту «КП»-Кубань» пресс-секретарь сочинской таможни Мария Жупанова.

Повозив туристов по Абхазии, поезд вернулся обратно и из Сочи направился в Ростов.