В Краснодаре продет фестиваль «Эфес Кубани»

9 Окт. 21:03 2018-10-09T21:03:35+03:00

Участники будут соревноваться в боевом танце и артистическом фехтовании

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28 октября на Пушкинской площади соберутся любители исторической реконструкции. Туристический фестиваль-конкурс Юга России «Эфес Кубани» по артистическому фехтованию и боевому танцу пройдет в столице Кубани впервые.

- Такое мероприятие способствуют развитию физической и духовной культуры, патриотическому воспитанию молодежи, - сообщила директор Туристско-информационного центра Краснодара Марина Шарапова.

Стартует в 16.00 на Пушкинской площади. Участниками клубы исторической реконструкции. Победителей будут выбирать трех номинациях «Соло», «Дуэт» и «Группа». Все гости мероприятия тоже смогут окунаться в историю. Для них подготовили различные мастер-классы по средневековым танцам, розыгрыши и конкурсы. Для детей тоже предусмотрели развлечения. Аниматоры и спортивные площадби будут работать до самого вечера.

После награждения победителей конкурса состоится концертная программа, выступят группы «Белки на акации» и «The band». Фестиваль завершится в 20.00 фаершоу и фейерверком.