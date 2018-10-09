2018-10-09T18:08:24+03:00
Общество

ВТБ предлагает зарплатным клиентам Почта Банка льготное автокредитование

Новыми условиями могут воспользоваться зарплатные клиенты Почта Банка, стаж работы у которых составляет не менее трех месяцев, при этом общий стаж – не менее одного года
Иван ЕГОРОВ
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ВТБ предоставляет специальные условия по автокредитованию для зарплатных клиентов Почта Банка. Теперь кредит на покупку автомобиля можно получить по ставке от 7% при условии добровольного оформления страхования жизни и страхования транспортного средства на весь срок кредита.

Новыми условиями могут воспользоваться зарплатные клиенты Почта Банка, стаж работы у которых составляет не менее трех месяцев, при этом общий стаж – не менее одного года. Предложение распространяется на приобретение новых и подержанных автомобилей отечественного или иностранного производства. Ограничений по маркам и моделям нет.

«Мы стремимся упростить процесс получения автокредита. Важным шагом в этом направлении является единая программа автокредитования для зарплатных клиентов ВТБ и Почта Банк. Разница по ставке достигает 6,9 п.п. между предлагаемой ставкой и минимально доступной на сопоставимых условиях для клиентов с открытого рынка. Для получения средств не требуется подтверждение доходов и документов о трудоустройстве, доступна возможность оформления кредита без страховых услуг. Это одно из самых выгодных предложений на рынке для приобретения автомобиля в кредит, как нового, так и с пробегом», – комментирует Алексей Токарев, старший вице-президент, руководитель департамента автобизнеса банка ВТБ.

«Получение зарплаты в Почте Банке дает целый ряд преимуществ и выгод: повышенный процент на остаток на счете – до 6% годовых ежемесячно, кэшбек до 3% на отдельные категории покупок, особые условия по кредитам, бесплатный выпуск зарплатной карты «Мир», а также карты «Пятерочка», кредитной карты со льготным периодом «Элемент 120», дебетовой карты Visa Platinum для покупок. Кроме того, даже если компания, в которой вы работаете, не является участником зарплатного проекта Почта Банка, вы можете оформить индивидуальный зарплатный проект и получать заработную плату на карту Почта Банка», – отметил Григорий Бабаджанян, вице-президент, директор по развитию розничного бизнеса Почта Банка.

В рамках предложения можно оформить кредит на срок от года до семи лет. Первоначальный взнос от 20% стоимости приобретаемого автомобиля. Кредитные средства на покупку автомобиля могут быть предоставлены от 300 тыс. до 7 млн рублей.

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