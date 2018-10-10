10 Окт. 07:29 2018-10-10T11:41:37+03:00

В Сочи в результате пожара в старом здании ДПС погибли двое Фото: Юлия ДУБИНА

Изменить размер текста: A A

Пожарным о возгорании сообщили очевидцы, они же и кинулись первыми тушить огонь. Горели старые вещи и мусор.

- К моменту прибытия расчетов, огонь был уже ликвидирован. Площадь пожара 2 квадратных метра, - сообщили «Комсомольской правде – Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Но пустяковый пожар оказался с трагическими последствиями.

В старом здании, где некогда располагались сотрудники ДПС, последнее время жили люди. Бродяги устроили для себя в кабинетах временные квартиры. Один мужчина погиб на месте. Второго в срочном порядке госпитализировали, но спасти его не удалось.