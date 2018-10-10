В Краснодаре под колеса иномарки попала школьница
Девочка переходила дорогу по пешеходному переходу
В Краснодаре под колеса иномарки попала школьницаФото: Юлия ДУБИНА
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Происшествие случилось днем 9 октября на пересечении улиц Крупской и Космонавтов. Женщина, управляя автомобилем Toyota, двигалась по главной дороге. В этот момент 11-летняя девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Женщина не заметила преходящего ребенка и не успела вовремя затормозить, хотя значительно снизила скорость. Удар получился несильным. У пострадавшей школьницы ушиб ноги.