10 Окт. 07:55 2018-10-10T07:55:10+03:00

В Краснодаре под колеса иномарки попала школьница Фото: Юлия ДУБИНА

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Происшествие случилось днем 9 октября на пересечении улиц Крупской и Космонавтов. Женщина, управляя автомобилем Toyota, двигалась по главной дороге. В этот момент 11-летняя девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщина не заметила преходящего ребенка и не успела вовремя затормозить, хотя значительно снизила скорость. Удар получился несильным. У пострадавшей школьницы ушиб ноги.