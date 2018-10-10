В Новороссийске рабочего убило арматурой

10 Окт. 08:32 2018-10-10T11:41:01+03:00

Она рухнула с высоты в несколько метров

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ЧП произошло на одной из строительных площадок города. Сообщение о том, что на улице Мурата Ахеджака на одного из рабочих рухнули металлические прутья, поступило диспетчеру скорой помощи утром 9 октября.

Как сообщили очевидцы трагедии, арматуру перемещали на другое место с помощью строительного крана. Но по неясным причинам прутья рухнули вниз и придавили 36-летнего рабочего. До приезда медиков мужчину из-под завала вытащили его коллеги. Но, к сожалению, спасти человека врачи не смогли. Несмотря на проводимые реанимационные действия, мужчина скончался.