10 Окт. 09:45 2018-10-10T11:39:46+03:00

1 миллион 300 тысяч человек привили на Кубани от гриппа Фото: Татьяна Коркина

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В Краснодарском крае проходит прививочная кампания против гриппа. К медикам уже обратились практически полтора миллиона человек, это чуть более 20 процентов от всех жителей Кубани. По данным Роспотребнадзора число заболевших гриппом и ОРВИ находится на неэпидемическом уровне.

- С 1 по 7 октября в Краснодарском крае не зарегистрировали превышения норм заболевания. К медикам с признаками острой респираторной вирусной инфекции обратились практически полторы тысячи человек, из общего числа заболевших дети до 14 лет составили 48%, - рассказали «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

По данным управления, вирусов гриппа на Кубани не зарегистрировано.