2018-10-10T11:25:00+03:00
Общество

Управляй сразу несколькими счетами в «Личном кабинете» «ТНС энерго Кубань»

К одному кабинету можно привязать не более 10 счетов
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Фото: "ТНС энерго Кубань"Фото: "ТНС энерго Кубань"
Изменить размер текста:

На сайте ПАО «ТНС энерго Кубань» в «Личном кабинете для физических лиц» реализована еще одна удобная функция – управление сразу несколькими лицевыми счетами без дополнительной авторизации. Теперь пользователь может работать не только со своим счетом, но и помогать в расчетах за электроэнергию другим абонентам, например, родственникам. Обращаем внимание, что добавлять под управление можно только счета, у которых зарегистрирован «Личный кабинет». К одному кабинету можно привязать не более 10 счетов.

Для привязки дополнительного лицевого счета в «Личном кабинете» необходимо зайти в раздел своего кабинета «Мои лицевые счета». Указать номер лицевого счета, которым вы хотите дополнительно управлять и нажать кнопку «Найти счет». На экране появится адрес, на который зарегистрирован указанный счет. Если адрес верный, то необходимо указать пароль от кабинета найденного счета. После этого карточка лицевого счета появится в разделе «Мои лицевые счета». Вы сможете перейти к нему, чтобы посмотреть информацию, передать показания, оплатить или воспользоваться другими возможностями, нажав на кнопку «Перейти к управлению». Стоит отметить, что данная услуга будет полезна и старшим по дому, ведь это упростит для них передачу показаний за жильцов в многоквартирных домах. Подробнее узнать, как добавить новый лицевой счет можно, пройдя по ссылке.

Напомним, в «Личный кабинет» ПАО «ТНС энерго Кубань» вы можете перейти с главной страницы сайта, нажав на кнопку в правом верхнем углу сайта. Первичная регистрация не займет много времени, достаточно знать номер лицевого счета и сумму последней оплаты. Данный онлайн сервис позволяет экономить время и удаленно не только оплачивать счета за электроэнергию, передавать показания приборов учета, просматривать историю переданных показаний и совершенных платежей, но и задавать вопросы специалистам компании.

Справка о компании:

ПАО «ТНС энерго Кубань» - гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, осуществляет энергоснабжение потребителей, приобретая электрическую энергию с оптового и розничных рынков электроэнергии. В состав компании входят 8 филиалов и 50 производственных участков. Общество обслуживает более 52 тыс. потребителей — юридических лиц и около 1 млн 300 тыс. бытовых клиентов, что составляет 57,03% рынка сбыта электроэнергии в регионе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
C 15 октября по улице Тургенева в Краснодаре пустят троллейбусы
За украденные 500 миллионов житель Краснодара получил 4 года колонии
В Краснодаре пройдет краевой шахматный турнир
АСК построит в Краснодаре ЖК «Ясный» за счет проектного финансирования
От Анапы до Джубги ожидаются волны до 1,5 метров
В Абинском районе мужчина выращивал коноплю у себя во дворе
В Кропоткине женщина на кроссовере сбила переходившего дорогу мужчину
В Краснодаре перекресток Тургенева и Северной закроют до 15 октября
ВТБ предоставит 750 млн рублей АО «Слотекс»
За неуплату налогов кубанец может остаться без телевизора
В Анапе местного жителя обвиняют в убийстве пенсионерки
Психически нездоровый краснодарец зарубил отца топором
В Краснодаре группа омоновцев напугала жителей улицы Новороссийской
Мэрия Сочи: Школьник наступил на крышку люка и упал
Детские площадки Мостовского района приведены в надлежащее состояние
В Краснодарском крае в отношении двух рыбаков возбуждены дела за незаконную ловлю рыбы
В хуторе Ленина на месте старой школы построят образовательный комплекс
В Сочи за нарушение порядка пребывания в России оштрафовали гражданина Сербии
Краснодарская полиция задержала подозреваемых в ограблении пенсионерок
В Новопокровском районе три депутата скрыли сведения о своих домах
В Сочи при строительстве лифта в санатории подрядчик похитил более 1,5 миллиона рублей
В Краснодаре из-за аварии без света остались жители Прикубанского округа
В Краснодаре потушили загоревшийся склад около школы №22
Аэропорты Краснодара, Сочи и Анапы получат имена выдающихся личностей
На поддержку сельхозкооперативов Кубани будет направлено более миллиарда рублей
В этом году жители Юга и Северного Кавказа 600 млн раз расплатились банковскими картами
В Сочи Парке появятся лабиринты страха
В Краснодаре с 12 по 15 октября ограничат движение по улице 1-го Мая
Объекты недвижимости можно оформить по «дачной амнистии»