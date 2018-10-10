Управляй сразу несколькими счетами в «Личном кабинете» «ТНС энерго Кубань»

10 Окт. 11:25 2018-10-10T11:25:00+03:00

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На сайте ПАО «ТНС энерго Кубань» в «Личном кабинете для физических лиц» реализована еще одна удобная функция – управление сразу несколькими лицевыми счетами без дополнительной авторизации. Теперь пользователь может работать не только со своим счетом, но и помогать в расчетах за электроэнергию другим абонентам, например, родственникам. Обращаем внимание, что добавлять под управление можно только счета, у которых зарегистрирован «Личный кабинет». К одному кабинету можно привязать не более 10 счетов.

Для привязки дополнительного лицевого счета в «Личном кабинете» необходимо зайти в раздел своего кабинета «Мои лицевые счета». Указать номер лицевого счета, которым вы хотите дополнительно управлять и нажать кнопку «Найти счет». На экране появится адрес, на который зарегистрирован указанный счет. Если адрес верный, то необходимо указать пароль от кабинета найденного счета. После этого карточка лицевого счета появится в разделе «Мои лицевые счета». Вы сможете перейти к нему, чтобы посмотреть информацию, передать показания, оплатить или воспользоваться другими возможностями, нажав на кнопку «Перейти к управлению». Стоит отметить, что данная услуга будет полезна и старшим по дому, ведь это упростит для них передачу показаний за жильцов в многоквартирных домах. Подробнее узнать, как добавить новый лицевой счет можно, пройдя по ссылке.

Напомним, в «Личный кабинет» ПАО «ТНС энерго Кубань» вы можете перейти с главной страницы сайта, нажав на кнопку в правом верхнем углу сайта. Первичная регистрация не займет много времени, достаточно знать номер лицевого счета и сумму последней оплаты. Данный онлайн сервис позволяет экономить время и удаленно не только оплачивать счета за электроэнергию, передавать показания приборов учета, просматривать историю переданных показаний и совершенных платежей, но и задавать вопросы специалистам компании.

Справка о компании:

ПАО «ТНС энерго Кубань» - гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, осуществляет энергоснабжение потребителей, приобретая электрическую энергию с оптового и розничных рынков электроэнергии. В состав компании входят 8 филиалов и 50 производственных участков. Общество обслуживает более 52 тыс. потребителей — юридических лиц и около 1 млн 300 тыс. бытовых клиентов, что составляет 57,03% рынка сбыта электроэнергии в регионе.