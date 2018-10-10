Наркоман, сбивший ребенка в Новороссийске, пошел под суд

10 Окт. 11:35 2018-10-10T11:35:29+03:00

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До 4-х лет лишения свободы грозит водителю-наркоману, который сбил на пешеходном переходе восьмилетнего школьника. Мужчина с места происшествия скрылся. Очевидцы сообщили об этом сотрудникам полиции и описали машину виновника.

Стражами правопорядка был объявлен план «Перехват», уже менее чем через час автомобилиста задержали. Им оказался 39-летний гражданин. По результатам экспертизы стало понятно, мужчина управлял автомобилем в наркотическом опьянении.

Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд. Обвиняемому грозит до 4-х лет лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде -Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

У пострадавшего мальчика травмы оказались серьезными, ребенок до сих пор находится в больнице.