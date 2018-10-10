В Сочи выявлен незаконный игорный клуб

10 Окт. 13:06 2018-10-10T13:07:22+03:00

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В Сочи сотрудники прокуратуры прошлись по улицам курорта, чтобы выяснить, нет ли нигде подпольных игровых клубов. Так в ночь с 9 на 10 октября в Хостинском районе на улице Курортный проспект, 92 они обнаружили незаконное игорное заведение.

- Вход в помещение клуба был оборудован видеонаблюдением, оператор-кассир открывал дверь исключительно постоянным посетителям, - говорят в прокуратуре Кубани. – Внутри было свыше 20 игровых мест, на которых и была организована незаконная игорная деятельность. А еще посетителям предлагались алкогольные и безалкогольные напитки.

Клуб закрыли, оборудование изъяли. Следком сейчас проводит проверку по данному факту.