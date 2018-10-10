В Краснодаре будут судить парня, который обокрал и убил пенсионерку

10 Окт. 13:58 2018-10-10T13:58:23+03:00

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23-летнего жителя Краснодара обвиняют в разбойном нападение на 77-летнюю женщину.

Он еще в ноябре прошлого года взял 200 тысяч рублей в долг у пенсионерки, с которой был знаком. Но отдавать деньги не спешил. А наоборот, решил ее ограбить. Для этого он заранее приобрел пару строительных перчаток. И 18 февраля прошлого года взял нож и пошел в квартиру к женщине.

- Я долг принес, - ответил пенсионерке парень, когда та спросила, кто за дверью.

Но когда парень вошел, он не отдал деньги, а схватил женщину за шею и несколько раз пырнул ножом в поясницу. Когда пенсионерка начала отбиваться, он начал избивать ее по лицу. Несчастная упала на пол. А отморозок два раза вонзил нож в область груди. Женщина скончалась на месте. А ее знакомый взял 230 тысяч рублей и скрылся.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. – Он обвиняется в убийстве, сопряженном с разбоем.