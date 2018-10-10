На Кубани появятся казачьи детские сады

10 Окт. 15:09 2018-10-10T15:12:11+03:00

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В Краснодарском крае вскоре могут появится казачьи детские сады. Об этом сегодня, 10 октября, сообщил журналистам атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда. В идеале казачьи группы должны появиться в каждом детском саду. Так, к примеру, она действует в сочинском детском саду №83. В августе Николай Долуда побывал там.

- Такого детского сада я нигде пока не видел. Поэтому, где бы я не был, я всегда буду приводить в пример этот сочинский детский садик в плане организации казачьего обучения, — отзывался атаман.

В дошкольном учреждении дети подготовительной группы знакомятся с культурой и историей казачества, изучают кубановедение. Занятия ведет казак-наставник. В программе обучения есть также основы православия. На территории сада находится небольшая часовня — храм в миниатюре со всей атрибутикой.

В новом учебном году в группу набрали более 40 детей.