Директора двух предприятий на Кубани осудят за порчу земли на 67 миллионов

10 Окт. 15:13 2018-10-10T15:13:09+03:00

Она выгружала мусор там, где этого нельзя было делать

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Общий ущерб от ее действий составил более 67 миллионов рублей

Следственный отдел ОМВД России по Абинскому району завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 42-летней жительницы Краснодара. По версии следствия, обвиняемая, являясь директором двух предприятий по переработке бытовых отходов, в течение двух лет выгружала мусор за территорией арендуемого полигона.

- Такие действия привели к загрязнению почвы опасными химическими веществами, в результате на территории лесного фонда погибло свыше 400 деревьев разных пород, что нанесло ущерб в размере 12 миллионов рублей, - сообщают в погрануправлении ФСБ России по Краснодарскому краю.

Соседнему с полигоном предприятию и абинскому лесничеству также был нанесен вред, оценивающийся на сумму свыше 55 миллионов рублей. Общий ущерб от действий директора предприятий составил более 67 миллионов рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит срок лишения свободы до десяти лет.