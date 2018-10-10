Директора двух предприятий на Кубани осудят за порчу земли на 67 миллионов
Общий ущерб от ее действий составил более 67 миллионов рублей
Следственный отдел ОМВД России по Абинскому району завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 42-летней жительницы Краснодара. По версии следствия, обвиняемая, являясь директором двух предприятий по переработке бытовых отходов, в течение двух лет выгружала мусор за территорией арендуемого полигона.
- Такие действия привели к загрязнению почвы опасными химическими веществами, в результате на территории лесного фонда погибло свыше 400 деревьев разных пород, что нанесло ущерб в размере 12 миллионов рублей, - сообщают в погрануправлении ФСБ России по Краснодарскому краю.
Соседнему с полигоном предприятию и абинскому лесничеству также был нанесен вред, оценивающийся на сумму свыше 55 миллионов рублей. Общий ущерб от действий директора предприятий составил более 67 миллионов рублей.
В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит срок лишения свободы до десяти лет.