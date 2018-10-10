Нелли Кобзон приедет в Краснодар на вечер памяти мужа

10 Окт. 15:35 2018-10-10T15:36:05+03:00

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11 октября в 18:30 в Музыкальном театре Краснодара состоится памятный концерт, посвященный Иосифу Кобзону. Народного артиста СССР не стало 30 августа.

- Сорежиссерами мероприятия стали супруга артиста НЕлли Кобзон, руководитель ТО «Премьера» Татьяна Гатова и главный режиссер, балетмейстер театра Александр Мацко, - рассказали в Музыкальном театре.

На сцене выступят множество артистов, среди них ведущие солисты, симфонический оркестр, ансамбль казачьей песни «Криница», артисты Краснодарской филармонии имени Г.Ф. Пономаренко, а также солист театра ветеранов КМТО «Премьера» Владимир Генин, певец и композитор Игорь Шишов. На вечере памяти они исполнят песни Иосифа Кобзона, которые особенно полюбили поклонники артиста.

- Концертмейстер Алексей Евсюков, Дмитрий Томилин ректор Института театрального искусства Иосифа Кобзона и ученицы певца: Полина Каменева, Станислава Ракчеева и Екатерина Юркова станут специальными гостями памятного концерта, - об этом «Комсомольской правде -Кубань» сообщили в пресс-службе ТО «Премьера».

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