Краснодарский музей одолжил Третьяковке «Деревенских купальщиц»
Новая экспозиция, посвященная, одному из основоположников русского авангарда Михаилу Фёдоровичу Ларионову, открылась в Третьяковской галерее в Москве. На эту выставку краснодарский музей «одолжил» одну из своих картин художника - «Деревенских купальщиц».
- Третьяковка обратилась к нам с просьбой дать картину на время выставки. Мы не стали отказывать, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в Краснодарском художественном музее имени Ф.А. Коваленко. – У нас эта картина появилась еще в 1925 году. Нам работу Ларионова передал государственный фонд Музея живописной культуры.
Михаил Ларионов стоял у истоков абстрактного искусства в России, создавая произведения в стиле примитивизма.
«Деревенские купальщицы» вернутся домой после 20 января 2019 года – именно до этой даты и работает выставка в Третьяковской галерее.