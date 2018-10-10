Краснодарский музей одолжил Третьяковке «Деревенских купальщиц»

10 Окт. 15:45 2018-10-10T15:45:41+03:00

Работа Михаила Ларионова находится в столице Кубани с 1925 года

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Новая экспозиция, посвященная, одному из основоположников русского авангарда Михаилу Фёдоровичу Ларионову, открылась в Третьяковской галерее в Москве. На эту выставку краснодарский музей «одолжил» одну из своих картин художника - «Деревенских купальщиц».

- Третьяковка обратилась к нам с просьбой дать картину на время выставки. Мы не стали отказывать, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в Краснодарском художественном музее имени Ф.А. Коваленко. – У нас эта картина появилась еще в 1925 году. Нам работу Ларионова передал государственный фонд Музея живописной культуры.

Михаил Ларионов стоял у истоков абстрактного искусства в России, создавая произведения в стиле примитивизма.

«Деревенские купальщицы» вернутся домой после 20 января 2019 года – именно до этой даты и работает выставка в Третьяковской галерее.