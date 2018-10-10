В Псебае отстранят от работы следователя, которая закрыла глаза на преступление
Следком Кубани сейчас проверяет следователя СО ОМВД по Мостовскому району. Правоохранителя подозревают в превышении должностных полномочий.
В апреле 2018 года двое несовершеннолетних, один из которых сейчас проходит по делу об убийстве Натальи Дмитриевой, похитили у сверстника куртку. Женщина должна была передать материалы по подследственности в органы Следственного комитета. Но не стала этого делать.
Мальчика, который лишился своей куртки, она уговорила отказаться от претензий в адрес обидчиков.
В ГУ МВД России по Краснодарскому краю назначено проведение служебной проверки в отношении старшего следователя.
- Сейчас решается вопрос об отстранении следователя от выполнения служебных обязанностей на время проведения разбирательств, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом главке. - По окончанию проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
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