В Псебае отстранят от работы следователя, которая закрыла глаза на преступление

10 Окт. 16:16 2018-10-10T16:23:45+03:00

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Следком Кубани сейчас проверяет следователя СО ОМВД по Мостовскому району. Правоохранителя подозревают в превышении должностных полномочий.

В апреле 2018 года двое несовершеннолетних, один из которых сейчас проходит по делу об убийстве Натальи Дмитриевой, похитили у сверстника куртку. Женщина должна была передать материалы по подследственности в органы Следственного комитета. Но не стала этого делать.

Мальчика, который лишился своей куртки, она уговорила отказаться от претензий в адрес обидчиков.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю назначено проведение служебной проверки в отношении старшего следователя.

- Сейчас решается вопрос об отстранении следователя от выполнения служебных обязанностей на время проведения разбирательств, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом главке. - По окончанию проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.