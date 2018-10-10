Средняя зарплата в Краснодаре за год выросла почти на 7%

10 Окт. 16:30 2018-10-10T17:06:26+03:00

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Один из популярных сайтов объявлений провел исследование рынка труда и выяснил, что в Краснодаре, по сравнению с прошлым годом, средняя зарплата увеличилась на 6,8 % и составила 36 200 рублей в месяц.

- По итогам квартала в число самых востребованных специалистов вошли продавцы, производственники, строители, перевозчики и сотрудники автобизнеса: на них пришлось 68% всех вакансий в городе, - об этом «Комсомольской правде -Кубань» сообщает «Авито Работа».

За год самый большой прирост активности работодателей в поиске кандидатов на работу пришелся на группу «строительство», а снижение – на «продажи». 70% всего спроса за квартал пришелся на вакансии по группам «продажи», «транспорт, логистика», «строительство», «без опыта, студенты» и «производство, сырьё, с/х».

Самыми высокооплачиваемыми специалистами, по мнению экспертов, стали строители - им предлагали 45 900 рублей в месяц. Меньше всего платили студентам и соискателям без опыта работы – в среднем 30 000 рублей в месяц.

Исследователи выяснили, что Краснодар - четвертый крупный российский город по размеру среднемесячной зарплаты, которая составила 36 200 рублей. Больше всего платят соискателям из Москвы, а меньше – в Тольятти.