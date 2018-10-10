2018-10-10T17:06:26+03:00
Общество

Средняя зарплата в Краснодаре за год выросла почти на 7%

Эксперты проанализировали рынок труда в краевой столице
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Один из популярных сайтов объявлений провел исследование рынка труда и выяснил, что в Краснодаре, по сравнению с прошлым годом, средняя зарплата увеличилась на 6,8 % и составила 36 200 рублей в месяц.

- По итогам квартала в число самых востребованных специалистов вошли продавцы, производственники, строители, перевозчики и сотрудники автобизнеса: на них пришлось 68% всех вакансий в городе, - об этом «Комсомольской правде -Кубань» сообщает «Авито Работа».

За год самый большой прирост активности работодателей в поиске кандидатов на работу пришелся на группу «строительство», а снижение – на «продажи». 70% всего спроса за квартал пришелся на вакансии по группам «продажи», «транспорт, логистика», «строительство», «без опыта, студенты» и «производство, сырьё, с/х».

Самыми высокооплачиваемыми специалистами, по мнению экспертов, стали строители - им предлагали 45 900 рублей в месяц. Меньше всего платили студентам и соискателям без опыта работы – в среднем 30 000 рублей в месяц.

Исследователи выяснили, что Краснодар - четвертый крупный российский город по размеру среднемесячной зарплаты, которая составила 36 200 рублей. Больше всего платят соискателям из Москвы, а меньше – в Тольятти.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
C 15 октября по улице Тургенева в Краснодаре пустят троллейбусы
За украденные 500 миллионов житель Краснодара получил 4 года колонии
В Краснодаре пройдет краевой шахматный турнир
АСК построит в Краснодаре ЖК «Ясный» за счет проектного финансирования
От Анапы до Джубги ожидаются волны до 1,5 метров
В Абинском районе мужчина выращивал коноплю у себя во дворе
В Кропоткине женщина на кроссовере сбила переходившего дорогу мужчину
В Краснодаре перекресток Тургенева и Северной закроют до 15 октября
ВТБ предоставит 750 млн рублей АО «Слотекс»
За неуплату налогов кубанец может остаться без телевизора
В Анапе местного жителя обвиняют в убийстве пенсионерки
Психически нездоровый краснодарец зарубил отца топором
В Краснодаре группа омоновцев напугала жителей улицы Новороссийской
Мэрия Сочи: Школьник наступил на крышку люка и упал
Детские площадки Мостовского района приведены в надлежащее состояние
В Краснодарском крае в отношении двух рыбаков возбуждены дела за незаконную ловлю рыбы
В хуторе Ленина на месте старой школы построят образовательный комплекс
В Сочи за нарушение порядка пребывания в России оштрафовали гражданина Сербии
Краснодарская полиция задержала подозреваемых в ограблении пенсионерок
В Новопокровском районе три депутата скрыли сведения о своих домах
В Сочи при строительстве лифта в санатории подрядчик похитил более 1,5 миллиона рублей
В Краснодаре из-за аварии без света остались жители Прикубанского округа
В Краснодаре потушили загоревшийся склад около школы №22
Аэропорты Краснодара, Сочи и Анапы получат имена выдающихся личностей
На поддержку сельхозкооперативов Кубани будет направлено более миллиарда рублей
В этом году жители Юга и Северного Кавказа 600 млн раз расплатились банковскими картами
В Сочи Парке появятся лабиринты страха
В Краснодаре с 12 по 15 октября ограничат движение по улице 1-го Мая
Объекты недвижимости можно оформить по «дачной амнистии»