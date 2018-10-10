Прокуратура Краснодара помогла вернуть матери незаконно списанные алименты
Местная жительница обратилась с жалобой в прокуратуру Краснодара о незаконном списании службой судебных приставов денег с ее банковского счета. У женщины на попечении находится несовершеннолетний ребенок, на содержание которого отец перечисляет алименты.
Судебным приставом-исполнителем происходило взыскание суммы долга со счета заявительницы на общую сумму более 22 тыс. рублей.
Женщина не раз обращалась к приставам с заявлениями о неправомерных списаниях денег, однако каких-либо мер по восстановлению нарушенных прав сотрудники службы не приняли.
- По данному факту прокурором округа в суд направлено исковое заявление о взыскании с ФССП России незаконно списанных алиментных платежей, требования прокурора округа удовлетворены в добровольном порядке до рассмотрения иска по существу, - об этом сообщила прокуратура Краснодарского края.