Прокуратура Краснодара помогла вернуть матери незаконно списанные алименты

10 Окт. 17:18 2018-10-10T17:30:17+03:00

С её счета сняли более 22 тыс. рублей

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Местная жительница обратилась с жалобой в прокуратуру Краснодара о незаконном списании службой судебных приставов денег с ее банковского счета. У женщины на попечении находится несовершеннолетний ребенок, на содержание которого отец перечисляет алименты.

Судебным приставом-исполнителем происходило взыскание суммы долга со счета заявительницы на общую сумму более 22 тыс. рублей.

Женщина не раз обращалась к приставам с заявлениями о неправомерных списаниях денег, однако каких-либо мер по восстановлению нарушенных прав сотрудники службы не приняли.

- По данному факту прокурором округа в суд направлено исковое заявление о взыскании с ФССП России незаконно списанных алиментных платежей, требования прокурора округа удовлетворены в добровольном порядке до рассмотрения иска по существу, - об этом сообщила прокуратура Краснодарского края.