2018-10-10T17:50:08+03:00
Происшествия

Автоугонщиков из Приморского края задержали в Краснодаре

Преступников задержал не сложившийся потерпевший
Юлия ДУБИНА
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С тещей на дело: автоугонщиков с приморского края задержали в КраснодареС тещей на дело: автоугонщиков с приморского края задержали в КраснодареФото: Юлия ДУБИНА
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Кодграббер – устройство для взлома автомобильной сигнализации преступники купили через интернет. Попробовать себя в роли автоугонщиков решили уроженцы Приморского края, не просто знакомые, а родственники – теща и зять. 45 летняя женщина взяла на себя роль взломщика и водителя, а ее 30-летний подельник наблюдал за хозяином машины, но уже на втором деле провалил задание.

- Накануне один краснодарец оставил свою иномарку на парковке супермаркета, расположенного на улице Покрышкина, а вернувшись обратно, обнаружил в машине незнакомую женщину, которую самостоятельно задержал до приезда полиции, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс – службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Уже в отделе полиции родственники признались, неудавшийся угон у них был не первым преступлением. С помощью своего кодграббера они проникли в отечественную легковушку, забрав из салона банковскую карту они скрылись. Кстати, можно сказать, что преступникам повезло, хозяин по глупости написал на карте пин-код. В итоге добычей родственников стали 100 тысяч рублей.

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