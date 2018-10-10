Главный атаман Кубани вручил директору местной «Комсомолки» медаль

10 Окт. 21:35 2018-10-10T21:35:18+03:00

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14 октября на Кубани отметят 322-ую годовщину со Дня образования Кубанского казачьего войска и День кубанского казачества. По такому случаю во всех отделах войска пройдут парады. Ожидается, что в них буду участвовать более 10 тысяч казаков и 5 тысяч детей.

А накануне праздника атаман Кубанского казачьего войска наградил сотрудников СМИ, которые рассказывают на страницах своих изданий о войске.

Атаман Николай Долуда наградил журналистов дипломами, а некоторых из присутствующих – медалями «Князь Григорий Потемкин».

Среди «медалистов» - и директор Краснодарского филиала АО ИД «Комсомольская правда» Евгения Авдеева. Сама медаль вручается за весомый вклад в дело становления и развития кубанского казачества.