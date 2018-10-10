В Краснодаре открылись соревнования по тайскому боксу "Кубок Кавказа"

10 Окт. 18:01 2018-10-11T11:29:09+03:00

Мероприятие пройдет во Дворце спорта «Олимп» с 10 по 13 октября

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Чемпионы и призёры мировых соревнований по тайскому боксу со всей России собрались, чтобы продемонстрировать свое искусство. В соревновании участвуют команды из 14 регионов страны. Также спортсмены Краснодарского края, которые в составе сборной на Первенстве мира завоевали 4 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медаль. Боксеры трех возрастных групп на протяжении 4 дней будут соревноваться за звание лучшего в своей весовой категории.

В Краснодаре бойцы соревнуются за "Кубок Кавказа"Фото: Игорь ГЛАЗКО

Фото: Игорь ГЛАЗКО

- Федерация тайского бокса Краснодарского края является одной из самых динамично развивающихся в России. «Кубок Кавказа» - крупнейшее спортивное мероприятие в ЮФО по тайскому боксу в 2018 году, которое теперь будет проходить ежегодно в регионе, - сообщает министерство спорта Краснодарского края.

В этом году турнир приурочен к 75-й годовщине битвы за Кавказ.

Спортсмены из 14 регионов страны сражаются за медали чемпионатаФото: Игорь ГЛАЗКО

Фото: Игорь ГЛАЗКО

Торжественная церемония открытия соревнования по тайскому боксу "Кубок Кавказа" прошла 10 октября во дворце спорта «Олимп». Продлятся соревнования до 13 октября.