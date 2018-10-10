2018-10-10T18:41:13+03:00
Происшествия

Бывшего сотрудника сочинского Мегафона осудили за прослушку коллег

Мужчина свою вину не признал
Юлия ДУБИНА
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Бывшего сотрудника сочинского Мегафона осудили за прослушку коллегБывшего сотрудника сочинского Мегафона осудили за прослушку коллегФото: Андрей КОПАЛОВ
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Штрафом в 150 тысяч рублей отделался бывший специалист по сопровождению корпоративных клиентов Кавказского филиала Сочинского регионального отделения ПАО «МегаФон». на протяжении месяца мужчина примерял на себя роль спецагента и прослушивал телефоны своих коллег. Таким образом, он хотел выяснить, а есть ли между ними романтические отношения. Правда, не спросил у них разрешение на такое вмешательство, за что и поплатился.

Первый суд, на котором гражданину вынесли приговор, состоялся 21 августа. Заседание прошло в центральном районном суде Сочи. Мужчину приговорили к штрафу в размере 150 тысяч рублей в доход государства. Но таким решением бывший работник «Мегафона» оказался не доволен и вину свою не признал. В итоге подал апелляцию.

- Доводы были опровергнуты представителем прокуратуры Краснодарского края. Краснодарский краевой суд приговор суда первой инстанции оставил без изменения, жалобу -без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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