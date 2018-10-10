2018-10-10T22:47:26+03:00
Спорт

“Локомотив-Кубань” обыграл “Лимож” под новым кубом в “Баскет-Холле”

Матч на обновленной арене завершился со счетом 82:64
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"
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“Локомотив-Кубань” провел свой первый домашний матч сезона в Еврокубке. В Краснодар пожаловал французский клуб “Лимож”. “Железнодорожники” оправдали статус фаворитов встречи и без особых трудностей обыграли соперника.

Не обошлось в матче и без сюрприза для зрителей, собравшихся на трибунах “Баскет-Холла”. Домашняя арена “красно-зеленых” обзавелась медиакубом, который нависает над паркетом, теперь просмотр матчей стал еще приятнее.

Что касается матча, “Локо” выиграл три четверти и лишь на третьем отрезке французам удалось удержать ничью. Итог встречи - 82:64.

lokobasketlokobasket
Сегодня премьера медиакуба в @basket_hall. Вы же не хотите это пропустить? Тогда приезжайте на матч к 20:00. #lokobasket #lokofamily #lokonation
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Самым эффективным на площадке стал центровой “Локо” Мустафа Фалль. Француз принес краснодарцам 13 очков и 2 блок-шота. Дмитрий Кулагин добавил к успеху “красно-зеленых” 3 подбора и 3 ассиста. Матеуш Понитка и Джауан Джонсон – по 10 очков.

Следующий домашний матч “Локо” проведет 17 октября в Еврокубке против турецкого “Тофаша”. Билеты стоимостью от 200 рублей можно приобрести на сайте клуба.

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