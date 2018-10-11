В Темрюкском районе юнармейцы заложили капсулу с посланием молодежи 2068 года

11 Окт. 08:16 2018-10-11T08:16:54+03:00

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На Кубани широко отметили 75-ю годовщину освобождения Кубани и завершения битвы за Кавказ. Центром памятных мероприятий стал Темрюкский район.

Там на территории музея под открытым небом “Военная горка” заложили капсулу времени. Свое обращение к молодежи 2068 года записали парни и девушки и Темрюкского района.

- Право заложить капсулу было предоставлено ребятам Темрюкского отделения всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», - сообщили в отделе по делам молодежи Темрюкского района.