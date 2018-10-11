На Кубани может появиться животноводческий селекционный центр за 1,7 млрд рублей

11 Окт. 09:15 2018-10-11T09:15:23+03:00

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Губернатор Кубани на выставке «Золотая осень» представил премьер-министру Дмитрию Медведеву проект селекционно-генетического центра, который планируют создать в Краснодарском крае. Он поможет решить проблему дефицита поголовья крупного рогатого скота различных пород. На сегодняшний день большая его часть закупается за границей.

– Перерабатывающие предприятия края загружены наполовину. Сегодня наша стратегическая задача – это дальнейшее развитие животноводства, увеличение того самого молочного поголовья, которое и даст недостающие 50 процентов молока перерабатывающему комплексу. А для этого необходимо развивать животноводческую селекцию, – сказал Вениамин Кондратьев.

Дмитрий Медведев поддержал идею строительства селекционного центра, в ближайшее время Краснодарский край направит предложение.

Стоимость проекта оценивают в 1,7 млрд рублей. Его строительство позволит удвоить объемы производства молока в регионе к 2030 году.