2018-10-11T13:44:36+03:00
Общество

Замглавы Темрюка после увольнения сел пьяным за руль и попал в полицию

В администрации города говорят, что у бывшего чиновника произошел эмоциональный срыв [видео]
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Заместитель главы Темрюка попал в полицию. Валентин Отрошко задержали за вождение в нетрезвом виде. Оказалось, что незадолго до этого мэр Максим Ермолаев уволил чиновника со своего поста. По крайней мере, так утверждают в администрации района.

- Данное решение вызвало эмоциональный срыв у уволенного чиновника, что повлияло на его дальнейшие действия. В результате Валентин Отрошко был задержан полицейскими по причине управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и доставлен в отдел полиции. В администрации района осуждают поведение бывшего чиновника и надеются, что он понесет справедливое наказание, - сообщают в пресс-службе Темрюкского района.

Валентин Отрошко в администрации Темрюка занимался вопросами строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта, связи, АПК и земельных отношений.

Как уточнили в пресс-службе краевого ГУ МВД, бывший чиновник на "Мерседесе" ехал по встречной полосе и не отреагировал на требования полицейских остановиться. Завязалась погоня, правоохранителям удалось блокировать автомобиль.

- При задержании мужчина оказал активное сопротивление. От медицинского освидетельствования водитель отказался, при этом по внешним признакам находился в нетрезвом состоянии. Мужчина был доставлен в отдел полиции, где в отношении него было составлено 10 административных протоколов, - сообщили в пресс-службе главка.

Материалы дел уже переданы в суд.

Выступление вице-мэра Темрюка.

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