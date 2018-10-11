На Кубани таксист нанес 30 ножевых ранений своей пассажирке

11 Окт. 11:22 2018-10-11T11:23:12+03:00

Тело убитой нашли местные жители на следующий день после расправы

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В Белореченске задержали подозреваемого в жестоком убийстве 51-летней женщины. Им оказался 38-летний таксист.

Вечером 7 октября он подвозил свою знакомую, но по пути водитель и пассажирка стали ругаться. Мужчина остановился в лесополосе и ссора продолжилась уже на улице. Когда слова закончились, водитель схватил нож и стал им бить свою оппонентку. На теле погибшей следователи насчитали не менее 30 ударов.

- Убив знакомую, злоумышленник скрылся и никому о произошедшем не сообщал. На следующий день погибшую обнаружил местный житель, о чем сообщил в правоохранительные органы. Фигурант был задержан ночью 9 октября в городе Белореченске, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СК.

Сейчас обвиняемый в убийстве задержан, его заключили под стражу. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.